إصابات الكلى الحادة.. نصائح لمنع المضاعفات وتحسين الشفاء

كتبت إيناس البنا

الفشل الكلوي الحاد هو حالة تتوقف فيها الكلى فجأة عن العمل (في غضون ساعات إلى أيام)، عندما تتأذى الكلى وتفقد قدرتها على العمل، تتراكم المواد الكيميائية الحيوية الضارة في الجسم، عادة ما تظهر إصابة الكلى الحادة في المرضى في المستشفى ، خاصة في المرضى ذوي الحالات الحرجة في وحدة العناية المركزة.

يمكن أن يكون القصور الكلوي الحاد مميتًا ويتطلب علاجًا مبكرًا ومكثفًا، ومع ذلك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يمكن علاجه، وإذا كان المريض طبيعيًا بشكل أساسي وبصحة جيدة قبل ظهور القصور الكلوي الحاد، فيمكنه التعافي تمامًا.

أعراض إصابة الكلى الحادة



قلة إنتاج البول، وأحيانًا قد يكون إخراج البول ضمن الحدود الطبيعية.

تورم القدمين بسبب احتباس السوائل.

التعب والضعف.

ضيق في التنفس.

الغثيان والقيء.

النوبات والغيبوبة.

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون إصابة الكلى الحادة بدون أعراض ويتم اكتشافها أثناء الفحوصات المخبرية الروتينية.

أسباب إصابة الكلى الحادة



ضعف تدفق الدم إلى الكلى.

الضرر المباشر للكلى.

يمكن أن تنسد أنابيب تصريف البول (الحالبين) ولا يمكن أن تخرج فضلات الجسم عن طريق البول.

علاج اصابات الكلى الحادة



تحديد سبب القصور الكلوي الحاد وعلاج السبب

العلاج الداعم لإصابة الكلى.

علاج للوقاية من مضاعفات القصور الكلوي الحاد حتى تتعافى الكلى (تحتاج الكلى إلى بعض الوقت للتعافي).

كيفية تجنب مضاعفات إصابة الكلى الحادة



موازنة كمية السوائل في الجسم:



إذا كان القصور الكلوي الحاد بسبب الجفاف، فقد يُنصح المريض باستهلاك المزيد من السوائل، ومع ذلك، إذا تسبب القصور الكلوي الحاد في احتباس السوائل، فقد يُنصح المريض باستهلاك سوائل أقل وقد يتطلب تناول مدرات البول (الأدوية لإزالة الماء الزائد من الجسم).

أدوية التحكم في البوتاسيوم:



إذا لم يتم ترشيح الكلى بشكل صحيح، فقد يتراكم البوتاسيوم في الجسم ويسبب عدم انتظام ضربات القلب أو الشلل، في مثل هذه الحالات، يمكن إعطاء المريض الأدوية التي تقلل من مستويات البوتاسيوم.

غسيل الكلى:

في بعض الأحيان قد يكون غسيل الكلى مطلوبًا بشكل مؤقت لدعم ومساعدة الكلى المصابة على التعافي، يساعد غسيل الكلى أيضًا في إزالة السموم والحفاظ على التوازن البيوكيميائي في الجسم، كما أنها مفيدة في إزالة السوائل الزائدة والحفاظ على توازن السوائل.

نصائح النظام الغذائي للمرضى الذين يعانون من إصابات الكلى الحادة



أثناء التعافي، قد يُنصح المريض باتباع نظام غذائي خاص لتقليل العبء على الكلى المتعافية. قد يوصي اختصاصي التغذية ببعض التعديلات:

نظام غذائي منخفض البوتاسيوم: تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطس والبرتقال، واستبدالها بأطعمة منخفضة البوتاسيوم مثل التفاح والبابايا والجوافة والفراولة.

تجنب الأطعمة المضاف إليها الملح: قلل من تناول الملح اليومي إلى 5 جرام في اليوم، تجنب المنتجات مثل الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة والأطعمة المجمدة والمعلبة، مع تقدم الكلى نحو الشفاء، قد لا تكون هناك حاجة للقيود الغذائية. لكن الأكل الصحي ضروري دائمًا.