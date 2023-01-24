الرئيس الروسى: إنتاجنا من صواريخ الدفاع الجوى تضاعف 3 مرات

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن إنتاج بلاده من صواريخ الدفاع الجوى تضاعف 3 مرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن ألمانيا تتجه لمنح بولندا موافقة على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا.

وفى وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى انضمام أوكرانيا إلى الناتو وشن هجومًا مبطّنًا على ألمانيا والولايات المتحدة بسبب صفقة فاشلة للتبرع بالدبابات، بعد زيارته لأوكرانيا هذا الأسبوع وفقا لصحيفة الجارديان.

وكتب رئيس الوزراء السابق مقالًا فى الديلى ميل يدعو الدول الغربية إلى تكثيف الجهود لتسليح أوكرانيا، وحذر من أن روسيا كانت تخطط لشن هجوم "مضاد" جديد في الربيع ، والذى يجب إحباطه.

وقال جونسون: "يحتاج الأوكرانيون إلى مئات الدبابات، ويجب أن يحصلوا عليها من الأمريكيين والألمان والبولنديين وغيرهم الكثير .. أين يحتاج العالم الغربي لوضع تلك الدبابات في الوقت الحالي؟ حراسة شمال الراين - وستفاليا؟ حماية تينيسي؟ تجوب قرى ويلتشير"، وتابع: "دعوني أطرح السؤال مرة أخرى: ما هي الأسباب التي يمكن تصورها للتأخير؟ لماذا لا نقدم للأوكرانيين كل المساعدة التي يحتاجونها، الآن، عندما يحتاجون إليها؟".