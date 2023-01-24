أوقاف الإسكندرية تحتفل بالمركز الثقافى في العجمى لحصوله على المركز الثالث بالجمهورية

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، احتفالية المركز الثقافي الإسلامي بالعجمي بمناسبة فوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المراكز الثقافية التى اقامتها وزارة الأوقاف للعام الدراسي 2022/2023 بين المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية.
خضر الاحتفالية الدكتور محمد محمد سلام عميد المركز الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة الشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي رجب سليم مدير المركز وأعضاء هيئة التدريس بالمركز.
جدير بالذكر أن المركز الثقافي بالعجمي تم افتتاحه لأول مرة هذا العام لاستقبال الدارسين به يأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تكريم العناصر المتميزة من المنتسيبين إلى وزارة الأوقاف في شتى أماكنهم وفي مختلف المواقع والمجالات للتوسع في نشر تعاليم الدين الاسلامي بوسطيته واعتداله وسماحته بين مختلف الفئات العمرية.
ووجه وكيل الأوقاف بالإسكندرية الشكر لجميع القائمين على المركز والدارسين به لما بذلوه من جهد استحقوا به أن يكونوا في الصدارة مؤكدا لهم انهم أصبحوا مصدر فخر لأوقاف الإسكندرية مطالبا إياهم بذل المزيد من الجهد والتعلم والتفقه للوصول لتحقيق أفضل المراكز.
فى سياق اخر اختتمت مديرية الاوقاف بالإسكندرية فعاليات معسكر ابو بكر الصديق شرق المدينة والذى شارك فيه 80 إمام فى اطار توعية وتثقيف الائمة طبقا لخطة وزارة الاوقاف على كافة المحافظات .
وكان قد انطلق الفوج الخامس عشر للائمة بمعسكر أبي بكر الصديق والذي يضم 80 إماماً ويقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير بحضور الدكتور محمود عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشارك فى الافتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية.
كما شهد اليوم الاسبوع الثقافي بمسجد محمد موسى التابع لإدارة أوقاف العجمي، بحضور الدكتور محمد عباس عبدالرحمن، الشيخ محمد بلال مدير عام إدارة أوقاف العجمي، الشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد القارئ الشيخ محمود بكر عثمان، المبتهل الشيخ محمد عرفات يوسف.
وجاءت فعاليات الأسبوع الثقافي وسط حضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من الجماهير والتي أبدت رغبتها الشديدة في استمرار هذه الفعاليات وتكرارها موجهين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة ملتمسين منه التكرم بزيادتها واستمراها لان المساجد هي حصن الأمان والملجأ لابناء المجتمع من الأفكار المغلوطة والسلوكيات المنحرفة.
حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً)، والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير.
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