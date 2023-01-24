أوقاف الإسكندرية تحتفل بالمركز الثقافى في العجمى لحصوله على المركز الثالث بالجمهورية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف ب الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، احتفالية المركز الثقافي الإسلامي بالعجمي بمناسبة فوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المراكز الثقافية التى اقامتها وزارة الأوقاف للعام الدراسي 2022/2023 بين المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية.

خضر الاحتفالية الدكتور محمد محمد سلام عميد المركز الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة الشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي رجب سليم مدير المركز وأعضاء هيئة التدريس بالمركز.

جدير بالذكر أن المركز الثقافي بالعجمي تم افتتاحه لأول مرة هذا العام لاستقبال الدارسين به يأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تكريم العناصر المتميزة من المنتسيبين إلى وزارة الأوقاف في شتى أماكنهم وفي مختلف المواقع والمجالات للتوسع في نشر تعاليم الدين الاسلامي بوسطيته واعتداله وسماحته بين مختلف الفئات العمرية.

ووجه وكيل الأوقاف بالإسكندرية الشكر لجميع القائمين على المركز والدارسين به لما بذلوه من جهد استحقوا به أن يكونوا في الصدارة مؤكدا لهم انهم أصبحوا مصدر فخر لأوقاف الإسكندرية مطالبا إياهم بذل المزيد من الجهد والتعلم والتفقه للوصول لتحقيق أفضل المراكز.