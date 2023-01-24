أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تعلن فرش 1000 مسجد بالمحافظات استعدادًا لشهر رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تعاون بين مصر وفلسطين فى مجال الاتصالات والبريد
جهاز المشروعات: 400 مليون جنيه لتحويل أكثر من 51 ألف سيارة للعمل بالغاز
وزير التعليم يكرم الفائزين بالمرحلة الأولى من جائزة محمد بن زايد لأفضل مدرس
الأوقاف تعلن فرش 1000 مسجد بالمحافظات استعدادًا لشهر رمضان المبارك
التعليم: جميع الطلاب يستفيدون من ممارسة المسرح المدرسى بالترم الثانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة