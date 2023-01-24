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أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تعلن فرش 1000 مسجد بالمحافظات استعدادًا لشهر رمضان

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:03 ص
أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تعلن فرش 1000 مسجد بالمحافظات استعدادًا لشهر رمضان وزارة الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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