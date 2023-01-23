الرى: المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات التنموية فى جنوب السودان

استقبل الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمى المرافق له، وذلك بحضور السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان.

أكد سويلم على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية على كافة الأصعدة خاصة التعاون فى مجال الموارد المائية والرى والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وتعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، وأن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والاستثمار فى مختلف المجالات.

وأشار سويلم إلى أن المشروعات التى تنفذها مصر تهدف فى المقام الأول لخدمة مواطنى دولة جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية والحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على الصحة العامة، كما شهدت الفترة الماضية عدد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين فى مختلف المجالات كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل وافتتاح البنك الأهلى المصرى بجوبا والتدريب والمنح الدراسية والموارد المائية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية.

كما استقبل جيمس وانى نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن القطاع الاقتصادى بجنوب السودان، سويلم، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وصرح الدكتور سويلم أن مصر حاضرة دوماً لتنمية جنوب السودان ودعم مواطنى جنوب السودان الشقيقة، وحريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع دولة جنوب السودان وإقامة المشروعات الاستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد بجنوب السودان، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والتى تحوز على اهتمام دولة جنوب السودان الشقيقة.

و استقبل تعبان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية، هانى سويلم حيث اللقاء تناول سُبل تعزيز مشروعات التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، بالإضافة لمناقشة سُبل فتح المجال للشركات المصرية للعمل فى جنوب السودان خاصة فى مجالى الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية.