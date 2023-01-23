التعليم: جميع الطلاب يستفيدون من ممارسة المسرح المدرسى بالترم الثانى

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جميع الطلاب سوف يمارسون نشاط المسرح ومهاراته حتى لو لم يكن فى المدرسة مسرح.

وأوضح وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن ممارسة المسرح يتم سواء من خلال مسرحيات أو مسرحة مناهج، حتى يمتلكوا المهارات التى يتضمنها المسرح، لافتا إلى أن ممارسة المسرح تتم على مستوى جميع الصفوف لأنها تتم على مستوى المدرسة، كما يوجد تعاون وتنسيق مع وزارة الثقافة، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية باكتشاف المواهب فى المدارس.

وتابع الوزير: يمارس الطلاب نشاط المسرح، ويتم اختيار فرق على مستوى المدرسة، ويتم تأهيلهم ليكونوا فريقا على مستوى الإدارة ثم المديرية وتعرض هذه الأعمال فى القنوات ووسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن هناك اهتمام باكتشاف المواهب فى شتى المجالات سواء العلمية أو الرياضية أو الفنية للطلاب، متابعا: ممارسة الرياضة أو الفنون تساعد بشكل كبير ومهم فى بناء شخصية الطفل منذ صغره.

وأكد شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تنفيذ مبادرة إحياء المسرح المدرسى مع بداية الفصل الدراسي الثانى، حيث تم عمل حصر لكافة المسارح المدرسية على مستوى الجمهورية ومراجعة لكافة العناصر التنفيذية من موجهين مسرح ومعلمين، لتنفيذ المبادرة حتى تحقق أهدافها والتى تتضمن العمل على تأسيس وتنشئة جيل مثقف مبدع بالفنون بجميع أشكالها.

وأوضح زلطة، أن مبادرة " إحياء المسرح المدرسي والفنون المدرسية" تعد آلية منظمة تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفنون، موضحا أن استراتيجية الوزارة في تنفيذ يوم الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية تستهدف بناء شخصية الطالب الثقافية والفكرية وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها.