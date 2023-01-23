اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 07:00 ص
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7 صور تجسد تفاصيل طقس أسوان المعتدل طوال فصل الشتاء وسر انتعاش السياحة

الإثنين، 23 يناير 2023 07:00 ص
7 صور تجسد تفاصيل طقس أسوان المعتدل طوال فصل الشتاء وسر انتعاش السياحة طقس أسوان المعتدل طوال فصل الشتاء
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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رصدت عدسة "اليوم السابع" صوراً لمدينة أسوان السياحية أقصى جنوب مصر، وهى التى تتمتع بأجواء معتدلة طوال فصل الشتاء مما جعل آلاف السائحين يختارونها وجهة ومقصدا سياحيا خلال فصل الشتاء وما تحويه هذه المدينة المصرية من معالم سياحية وأثرية متنوعة.

وتتمتع أسوان خلال فصل الشتاء بطقس معتدل ودرجات حرارة دافئة على معظم الأنحاء، بجانب مشاهد السماء الصافية وسطوح الشمس طوال فترات النهار، وتصل درجات الحرارة فى المتوسط خلال الفترة الحالية إلى 28 درجة مئوية للعظمى بينما تصل الصغرى إلى 12 درجة.

وتضم أسوان العديد من المزارات السياحية والأثرية، وفى مقدمة المعالم الأثرية، معابد أبوسمبل وفيلة وكوم أمبو وإدفو وكلابشة وعمدا والسبوع وغيرهم، بجانب آثار المسلة الناقصة ومتحفى الإلفنتين والنوبة ومنطقة السلسلة، بالإضافة إلى المعالم السياحية العديدة في أسوان ومنها السياحية البيئية ورحلات المراكب النيلية وزيارة القرى النوبية والسد العالى والمركز الثقافى الأفريقى وغير ذلك.

 

أسوان
أسوان

البواخر السياحية_1
البواخر السياحية_1

السياحة فى أسوان_1
السياحة فى أسوان_1

المراكب الشراعية
المراكب الشراعية

المراكب فى النيل
المراكب فى النيل

النيل_1
النيل_1

كورنيش أسوان
كورنيش أسوان

اسوان

طقس اسوان

معالم سياحية

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