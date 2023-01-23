38.8 % زيادة فى صادرات الصناعات الطبية لتسجل 968 مليون دولار فى 2022

كتب – إسلام سعيد

كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، ارتفاع صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية خلال عام 2022 ، بنسبة 38.8%، لتسجل 968 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار في 2021.

وأوضح الدكتور ماجد جورج في بيان له اليوم، أن صادرات القطاع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية، محققة ارتفاعا بلغ نسبته 200% قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الطلب المتنامي على منتجات القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا ساهمت بشكل واضح في زيادة الصادرات الخارجية.

وعن مستهدفات الصادرات خلال 2023 كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30% مؤكداً أن النتائج الإيجابية المحققة في عام 2020 و 2021 و 2022 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف العالمية.

وأضاف "جورج" أن السوق الافريقي واعد بالنسبة لمنتجات القطاع خلال 2023 إلا أن هناك عوائق يجب التعامل معها منها عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، كاشفاً عن استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الافريقي ترتكز على إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا "كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر" .

وكشف الدكتور ماجد جورج عن مقترح لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية، بحيث يتم تعيين مندوب محلي بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة في الدول المستوردة الأمر الذى يحقق فاعلية أكبر في عقد الصفقات، ويجرى مناقشة هذا المقترح مع وزارة التجارة والصناعة.