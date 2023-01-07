اليوم السابع
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%45 ارتفاعا بصادرات الصناعات الطبية والمستحضرات أول 11 شهرا من 2022

السبت، 07 يناير 2023 11:14 ص
%45 ارتفاعا بصادرات الصناعات الطبية والمستحضرات أول 11 شهرا من 2022 ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية
كتب - إسلام سعيد

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كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ارتفاع صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بنسبة 45% لتسجل 883 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 مقابل 610 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2021، مع استمرار الأداء الجيد للصادرات.
 
وأوضح الدكتور ماجد جورج في بيان له اليوم، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 558 مليون دولار خلال أول 11 أشهر من 2022 مقابل 268 مليون دولار بزيادة بلغت 208%، لافتا إلى أن صادرات الأدوية بلغت 226 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 مقابل 251 مليون دولار.
 
وعن مستهدفات الصادرات خلال 2023 كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30% مؤكداً أن النتائج المحققة في العام 2022 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف العالمية.
 
 وأضاف "جورج" أن السوق الافريقي واعد بالنسبة لمنتجات القطاع خلال 2023  إلا أن هناك عوائق يجب التعامل معها منها عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، كاشفاً عن استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الافريقي ترتكز على إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر" 
 
وكشف الدكتور ماجد جورج عن مقترح لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية، بحيث يتم تعيين مندوب محلي بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة في الدول المستوردة الأمر الذى يحقق فاعلية أكبر في عقد الصفقات، ويجرى مناقشة هذا المقترح مع وزارة التجارة والصناعة.

المجلس التصديري للصناعات الطبية

ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية

المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية

صادرات الصناعات الطبية

الصناعات الدوائية



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