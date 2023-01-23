يزور الأرض كل 50 ألف سنة.. رحلة المذنب الأخضر حتى وصوله لأقرب مسافة للأرض

كتب محمود راغب

يستعد الراصدون في مصر والوطن العربي، لمراقبة تطورات المذنب C / 2022 E3 (ZTF) الذي يُبحر الآن عبر الجزء الداخلي من النظام الشمسي ، وهو يمثل بداية رائعة للعام الجديد، ويحتمل أن يكون أفضل مذنب لعام 2023 في يناير وفبراير.

وينشر "اليوم السابع" فى نقاط مبسطة تفاصيل هذا المذنب وحركته من البداية حتى النهاية، كما يلى:

1- المذنب وصل إلى نقطة الحضيض الشمسي يوم الخميس 12 يناير

2- المذنب كان على مسافة 166,053,636 كيلومتر من الشمس

3- يلتف حول الشمس وسيصل إلى أقرب مسافة له من الأرض يوم الأربعاء مطلع فبراير.

4- تم اكتشاف المذنب في مارس 2022 بواسطة منظومة زويكي (ZTF) التي تمسح سماء نصف الكرة الشمالي بالكامل مرة كل يومين من مرصد بالومار في كاليفورنيا

5- هناك العديد من المذنبات الأخرى تحمل الرمز المختصر ZTF في أسمائها هذا لأنه تم اكتشافها بواسطة نفس المنشأة.

6- بدأ المذنب رحلته الطويلة من المناطق الخارجية للنظام الشمسى من داخل سحابة أورت.

7- على الرغم من أن الاقتراب من الشمس يمكن أن يجعل بعض المذنبات أكثر لمعاناً، عند الحضيض، سيكون هذا المذنب على مسافة 106,214,488 كيلومتر من الأرض مما يعني أنه من المحتمل ألا يصل إلى حدود الرؤية بالعين المجردة في هذا الوقت

8- بعد اقتراب المذنب من الشمس يفترض أن يزداد لمعانه ويصبح أكثر إشراقًا حتى نهاية الشهر.

9- من المتوقع أن يصل لمعان المذنب إلى ذروته في مطلع فبراير تقريبًا عندما سيقترب من الأرض ويكون على مسافة 41,887,404 كيلومتر من كوكبنا.

10- في هذه المرحلة يأمل العديد من الراصدين والمصورين الفلكيين أن يصل المذنب إلى حدود الرؤية بالعين المجردة وخاصة عندما سيمر ظاهريًا بالقرب من القطب الشمالي مما يهيئ المشهد لبعض الصور الرائعة.

11- حتى في ذروة لمعان المذنب لا يُتوقع أن يكون له ذيلاً طويلًا ساطعًا يمكن رؤيته بدون تلسكوب. ولكن حتى بدون ذيل سيكون المذنب مشهدًا لا يُنسى، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تفاجئنا المذنبات دائمًا بسطوع غير متوقع لذلك من المفيد متابعة المذنب لمعرفة ما سيفعله.

12- يرصد المذنب حاليًا في الوطن العربي في الصباح الباكر قبل ساعات قليلة من الفجر ويبلغ لمعانه الآن حوالي (+7) مما يجعله يشاهد بسهولة من خلال المناظير أو أي تلسكوب صغير،وإذا سطع المذنب إلى (+6) ، فسيكون مرئيًا بالعين المجردة في ظل ظروف مثالية.

13- المذنب يظهر في الصور باللون الأخضر وهو بسبب ان نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذؤابة" الكوما" المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تاثير أشعة الشمس، ومن الممكن أن سيصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

14- تم رصد المذنب في سماء الصباح الباكر لـ 18 يناير بدون وجود القمر، ثم سينتقل عبر شمال شرق نجوم العواء متجهاً إلى نجوم التنين وسيتبع ذلك في 23 يناير مرور المذنب شمال شرق المجرتين M102 و NGC 5907.

15- أخر يوم من شهر يناير سيكون المذنب على بعد 11.5 درجة فقط من نجم القطب الشمالي (بولاريس) ويتحرك بسرعة حيث سيقطع حوالي 12 بوصة في الدقيقة مما يعنى فترة التعريض ستكون أقصر عند التقاط صور للمذنب للحصول على تفاصيل دقيقة.

16- بعد فترة قصيرة من اقتراب من الأرض سيصبح مرئيًا في سماء النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ثم سيخفت المذنب بمرور الوقت لأنه يتجه مبتعداً عن الشمس عائدًا إلى الجزء الخارجي من نظامنا الشمسي ولا توجد بيانات ما إذا كان سيعود إلينا مرة أخرى.

17- فى مصر أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن بدأ مرصد القطامية الفلكى بمرآته التى يبلغ قطرها 1.8 مترا في رصد المذنب الأخضر (C / 2022 E3).

18- هذا المذنب النادر والمسمى C/2022 E3 (ZTF) يزور الأرض مرة كل 50 الف عام و يتميز بإنبعاث غازات تميل للون الأخضر عند إقترابه من الشمس، لذلك سمى بالمذنب الأخضر.

19- سوف يصل المذنب الي أقرب نقطة للأرض في الأول من فبراير 2023، على مسافة 42 مليون كيلومتر، عند لمعان ظاهري 6 دراجات داخل كوكبة Camelopardalis ليظهر للعين المجردة في الاماكن المظلمة بعيد عن إضاءة المدن علي شكل قطعة سحابة صغيرة جدا لونها أخضر.

20- سوف يقترن بكوكب المريخ بمقدار 1.5 درجة في الحادي عشر من فبراير 2023.