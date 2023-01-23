مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "بسيون - شبراتنا" بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهد طريق "بسيون - شبراتنا" بمحافظة الغربية انقلاب سيارة نقل بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن مصرع السائق، وتم نقل الجثة للمشرحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل على طريق بسيون شبراتنا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نقل بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واسفر الحادث عن مصرع قائدها، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان طريق كفر الزيات أكوه الحصة بمحافظة الغربية قد شهد إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب ميكروباص في ترعة بعد تصادم 3 سيارات بسبب السرعة الجنونية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم 3 سيارات وانقلاب ميكروباص في ترعة على طريق كفر الزيات أكوه الحصة.

انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم 3 سيارات وانقلاب ميكروباص في الترعة.

تم نقل 7 مصابين في الحادث وهم حمدي عبد المقصود 59 عاما اشتباه كسر بالفخد، ونورهان عادل 20 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالظهر، واشتباه ارتجاج بالمخ، وحسام الدين السيد 37 سنة مصاب بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ، وسعاد الشهاوي 50 سنة اشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، وحمدي عبد العاطي 31 سنة سحجات وكدمات بالجسم، وحورية مصطفى 55 سنة اشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.