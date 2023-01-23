إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة داخل مصرف بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "كفر الزيات - أكوة الحصة" بنطاق مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات يستقلهم عدد من المواطنين، ما أسفر عن انقلاب سيارة ميكروباص بمياه المصرف وإصابة 7 أشخاص بكسور وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط سيارة ميكروباص يستقلها عدد من المواطنين بمياه مصرف قرية أكوة الحصة قبل مزلقان السكة الحديد، ووقوع عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات، مما أدى إلى انقلاب سيارة وقيام الأهالي بانتشال الركاب الغارقين من المياه، وتبين إصابة 7 اشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



وكانت منطقة سوق الحدادين أول المحلة بمحافظة الغربية، شهدت مساءً أمس انهيار طابقين من منزل مكون من 4 طوابق بعد حدوث انفجار لأسطوانة بوتاجاز، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق بنسبة 50%.



وهرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى وإخلاء المنزل.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار طابقين بمنزل مكون من 4 طوابق بمنطقة سوق الحدادين.



وانتقلت سيارات مطافئ والإسعاف ومسئولي حي أول المحلة ورئيس حى ثان المحلة، وتبين حدوث انهيار طابقين بمنزل ملك محمد.ق مكون من 4 طوابق ، نتيجة انفجار غاز ، وعلي الفور تم نقل المصاب للمستشفي وإخلاء المنزل من السكان ، وتم تشكيل لجنة عاجله لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حوله وإخطار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





