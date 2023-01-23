محافظ قنا يلتقي أصحاب وحدات الطعام المتنقلة لتسهيل إجراءات التراخيص

قنا صابر سعيد

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، عدد من الشباب المتقدم لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة، وذلك لبحث تذليل التحديات التي تواجههم في إنهاء التراخيص اللازمة للحصول علي التمويل، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمحاسب محمد فرغلي مدير البنك الزراعي المصري، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وأحمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والعميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأكد الداودي، سعي المحافظة، إلى تسهيل منح جميع التراخيص اللازمة لدعم ومساندة الشباب الراغبين في إقامة مشروعهم الخاص، مشيرًا إلى أنه يتم توفير التمويل اللازم للمشروع عن طريق تقدم الشباب للحصول علي قرض من خلال البنك الزراعي المصري أو جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو أحد البنوك، بتسهيلات كبيرة، وفائدة بسيطة.

وأضاف محافظ قنا، أن مبادرة «وحدات الطعام المتنقلة» تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.