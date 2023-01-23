محافظ بنى سويف يفتتح معرض" أهلاً رمضان" بميدان المديرية

بنى سويف هانى فتحى

افتتح المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم معرض" أهلاً رمضان " بمدينة بني سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية ،والذي أقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل وللتصدي لغلاء الأسعار،وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض،لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض،المقام بجوارالصالون الأخضر، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه ،حيث يشارك فى المعرض نحو 20 عارضاَ وتشمل:جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وعدد من الشركات والمصانع والسلاسل التجارية (مترو ماكس، المدينة المنورة، الخير والسلام، سجدة، الشركة الفرنسية للصناعات الغذائية، شركة الغد لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، وغيرهم من العارضين والشركات والسلاسل).

أثنى المحافظ على المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،مشيداً بجودة المعروضات، خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية،مشيرا إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها حالياً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان للتوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى قرى ومدن المحافظة ، والتي تتضمن إقامة 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادراً على مستوى القرى الأم ،وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية ، للتغلب على نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن.

كما حرص المحافظ على تبادل الحديث مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، خاصة وأن المعرض يشهد إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، موجها بالمتابعة.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية واالتدابير الوقائية وتنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع ووضع لافتات بأسعار السلع، مشيرا إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض :العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة،النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب ، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، هاني الجويلي رئيس المدينة، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية،المهندس رمضان معوض وكيل مديرية التموين ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.