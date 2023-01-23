محافظ أسوان يكرم مدير القوى العاملة بعد نقله للقاهرة تقديرًا لجهوده

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أحمد عزاز بإهدائه درع المحافظة تقديراً لجهوده البارزة خلال فترة توليه مسئولية المديرية، بعد صدور قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكليف أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وتعيين فوزى صابر بدلاً منه مدير لمديرية القوى العاملة بأسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هذا التكريم يأتى ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين فى عملهم ورفع مستوى الأداء خلال فترة توليه كان من أبرزهم توفير المئات من فرص العمل في القطاع الخاص ، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لشباب الخريجين من الجنسين لتساهم هذه البرامج التى تستهدف إعداد وتأهيل المتعطلين عن العمل لخوض تجربة العمل الحر وخلق فرص عمل ذاتية فى الحد من مشكلة البطالة.

وتمنى محافظ أسوان، التوفيق لمدير المديرية الجديد بأسوان ، وأن يكون خير خلف ، ويعمل على إستثمار إمكانيات المديرية بالشكل الأمثل بما يصب فى صالح مواطنى المحافظة.