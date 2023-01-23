محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية أبو سمبل.. صور

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود المبذولة والإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول مع الإهتمام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والتشجير والإنارة بمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، وذلك لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها الجماهيرية المقدمة.

وكلف محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد ورصد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بجميع القرى والنجوع المستهدفة مع عدم التهاون وإستبعاد وإستبدال المقاولين المقصريين لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم القيام بتفقد المشروعات الجارية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 20 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع ، مشيراً بأن تم تفقد مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ، وإنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، والسوق الأسبوعى ، ووحدة الإسعاف ، ومدرسة قسطل الإبتدائية ومدرسة أبو سمبل شرق بنسب 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب توماس وعافية ، ومركز شباب توشكى غرب بنسبة 95 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء نادى أبو سمبل الرياضى وإنشاء محطة الرفع بتوماس بنسبة 70 % لكل منهما.

وأشار المهندس ناجح مصطفى، إلى تفقد مشروعات إنشاء كوبرى زراعات أبوسمبل ، ومشروع مد خطوط وشبكات الصرف الصحى بقسطل بنسبة 60 % لكل منهما ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة الرفع بقسطل ، وإنشاء كوبرى زراعات توشكى ، ومشروع مد الوصلات المنزلية بقريتى توشكى وأبو سمبل بنسبة 55 % لكل مشروع .