ما لا تعرفه عن بكتيريا آكلة لحوم البشر"Strep A" .. تخترق أعماق الجسم

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن فتاة 4 سنوات، أصيبت بعدوى قاتلة لبكتيريا "Strep A" والتي تأكل لحم البشر، وكان على الفتاة أن تخضع لعملية جراحية لمدة 4 ساعات بسبب العدوى، كما أجبرت عائلتها على الانتظار خارج المستشفى اثناء الجراحة.

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وقالت الصحيفة، إنه كادت فتاة في الرابعة أن تموت بعد أن تحولت بكتيريا Strep A إلى بكتيريا قاتلة تأكل اللحم، حيث أمضت رين باسي، من ويست ميدلاندز، 3 أسابيع في المستشفى مصابة بالبكتيريا، موضحة، إنه في حالات نادرة للغاية، يمكن للبكتيريا أن تخترق أعماق الجسم وتسبب التهاب اللفافة الناخر - بالنظر إلى اللقب القاتم "مرض آكل اللحم"، حيث خضعت الفتاة لعملية جراحية لمدة 4 ساعات لإزالة جميع الأنسجة الميتة لمنع انتشار العدوى.

تدعي والدتها ليان، إنها بذلت جهودا كبيرة لكى ترى ابنتها، وهو قرار ربما يكون قد أنقذ حياتها.

قالت والدتها التي تبلغ من العمر 31 عامًا: "إنه أمر مروع، لا تتوقع أبدًا أن يحدث لك ذلك حتى يحدث، أريد فقط أن يفهم الناس أن الأمر خطير للغاية، موضحة إن البكتيريا قد دخلت جسم ابنتها من خلال قرحة جدري الماء، حيث أصيبت بالجدري المائي في 4 يوليو من العام الماضي، وبينما كانت تعبانة، بدت على ما يرام.

ولكن بعد 3 أيام، لاحظت والدتها ، وهي ممارس تجميل، أن ابنتها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وتعبت، كما رصدت حلقة حمراء حول إحدى القرح، وهي علامة على احتمال إصابة الجرح بالعدوى، مما دفعها إلى اصطحاب ابنتها إلى الطبيب للحصول على المساعدة.

ومع ذلك، عند وصولها إلى مستشفى راسل هول، زعمت أن الموظفين طلبوا منها إعطاء ابنتها المضادات الحيوية، وتأخذها إلى المنزل، نظرًا لحقيقة إصابتها بجدري الماء شديد العدوى، لكنها رفضت المغادرة لأنها قلقة على صحة ابنتها.

وأضافت أن رين تدهورت بسرعة، مؤكدة، إنه بحلول هذه المرحلة، تضاعف حجم الحلقة الحمراء 3 مرات تقريبًا، لقد كانوا مصرين على أنهم كانوا مشغولين للغاية، وكانت معدية للغاية وكنت بحاجة إلى اصطحابها إلى المنزل.

وتابعت الأم أن المستشفى اخبروها إنه لا توجد أسرة بالمستشفى، موضحة، إنها كانت تبكي في هذه المرحلة.

في النهاية، غادرت الأم باسي، وأخذت رين إلى مستشفى برمنجهام للأطفال، ودخلت المستشفى، ومع ذلك، أخبرهم الموظفون أنه بسبب الطبيعة المعدية لجدري الماء، عليهم الانتظار في الخارج لتجنب إصابة الآخرين.

قالت السيدة باسي، إن الأسرة حصلت على كرسي وجلست في الخارج حتى صباح اليوم التالى، بين تلك الأوقات، ارتفعت درجة حرارتها إلى ما يقرب من 42 درجة مئوية، وكانت تهلوس وتتحدث معي، مضيفة، لقد تجاوزت مرحلة الصراخ، وكانت مستلقية هناك بلا حياة تقريبًا".

وقالت، "اعتقد الأطباء أنها قد تكون مصابة بالتهاب اللفافة الناخر، حيث كانت هناك علامة سوداء حول الحلقة الحمراء، لقد انتقلت من طفلة مصابة بالجدري المائي إلى حاجتها للذهاب إلى عملية كبرى - كنت أصرخ وأعتقد أن هناك فرصة للوفاة، و قاموا الجراحون بقطع كمية كبيرة من الأنسجة، بل اضطروا أيضًا إلى ترك الجرح مفتوحًا للتنظيف والفحص للتأكد من القضاء على كل أثر للبكتيريا، خلال هذا الوقت، تم كانت رين في غيبوبة بسبب الألم وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى دعمًا للتنفس، كما أصيبت الطفلة بالإنتان او ما يعرف باسم تسمم الدم، وهو رد فعل مفرط يهدد الحياة من قبل الجسم للعدوى،

قالت باسي، إن المسعفين أعطوا راين "كميات سخيفة من المضادات الحيوية" التي ساعدتها على تجاوزها.

بعد التعافي من تعفن الدم، تم نقل راين إلى وحدة الحروق بالمستشفى من أجل ترقيع الجلد للجرح الهائل على جانبها الذي قضت 3 أسابيع هناك قبل أن تكون في حالة جيدة بما يكفي للعودة إلى المنزل.

وقالوا: "عندما يصل طفل إلى قسم الطوارئ مصابًا بحالة معدية، مثل جدري الماء، يتم اتخاذ خطوات لنقله إلى غرفة جانبية أو حجرة لعزله بأمان عن المرضى الآخرين، ومع ذلك، في الأوقات التي يكون فيها الطلب مرتفعًا للغاية عندما يتعذر علينا تقديم ذلك على الفور، نحدد مكانًا للمرضى للانتظار بعيدًا عن غرفة الانتظار لتقليل مخاطر الإصابة بالمرضى المعرضين للخطر الآخرين.

وقالت الصحيفة، إنه عادة ما تكون بكتيريا Strep A مرضًا بكتيريًا خفيفًا يسبب أعراضًا تنفسية مثل السعال أو التهاب الحلق، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا، وإن كان نادرًا جدًا، إلى مضاعفات أكثر خطورة قد تكون قاتلة، وهذا يشمل التهاب اللفافة الناخر، وهو مرض آكل اللحم، حيث تدخل البكتيريا إلى الأنسجة السطحية من خلال جرح أو كشط أو قرحة مفتوحة.

تشهد المملكة المتحدة حاليًا أسوأ انتشار لبكتيريا Strep A منذ سنوات حيث قتل أكثر من 40 طفلاً حتى الآن هذا الموسم.

لقي 30 شخصًا تحت سن 18 عامًا حتفهم بسبب هذا الفيروس غير المؤذي، والذي يسبب الحمى القرمزية، في إنجلترا منذ بداية الموسم في سبتمبر.

للمقارنة ، توفي 27 شابًا من العدوى البكتيرية خلال موسم 2017/18 ، والذي يعتبره رؤساء الصحة آخر عام "سيء"، وتم تسجيل خمس وفيات من بكتيريا Strep A في ويلز هذا الشتاء، وثلاث في اسكتلندا وواحدة في أيرلندا الشمالية.

اقترح بعض الخبراء أن ارتفاع الحالات مرتبط بوباء كورونا، مع الإغلاق الذي ترك بعض الشباب مع انخفاض المناعة ضد بكتيريا Strep A - مع وجود عدد كبير من الأطفال لم يواجهوا البكتيريا في حياتهم.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المعدلات المرتفعة لفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى - بما في ذلك الإنفلونزا وفيروس المخلوى التنفسي RSV ونوروفيروس - قد تعرض الأطفال أيضًا لخطر الإصابة بالعدوى المشتركة مع Strep A ، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، يمكن أن تشمل أعراض التهاب الحلق والصداع والحمى والغثيان والقيء، يمكن علاج العدوى بسهولة بالمضادات الحيوية إذا تم اكتشافها مبكرًا، مما يحد أيضًا من انتشاره ويقلل من خطر حدوث مضاعفات.