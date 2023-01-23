فكر وفن.. بدء تنظيم ورش نصف العام للأطفال والنشء في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري برنامج ورش نصف العام للأطفال والنشء تحت عنوان "فكر وفن"، وذلك في الفترة من 29 يناير وحتى 12 فبراير 2023، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتنوعة والأنشطة التفاعلية للأطفال، فعلى الجانب العملي، تُعقد بعض الورش، مثل: طيارة ورق، وفراشة بالألوان، وفن التلوين بالنقاط، وحروف الكولاج، وقنديل البحر، ولوحات المثلثات وصناعة العروسة. وعلى الجانب النظري، ستقام مجموعة من الورش، مثل: الحكايات ألوان، وكيفية كتابة القصة، والحساب الذهني.

يأتي البرنامج في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الاهتمام بالأطفال والنشء، وتنمية قدراتهم الإبداعية والبصرية، ومساعدتهم على الاستفادة من هذه القدرات، وتعليمهم كيفية صنع الأعمال الفنية بطريقة مبسطة لتسهل حفظها وتعلمها، وكذلك تدريبهم على كيفية توليد الأفكار الإبداعية وتطويعها في كتابة نصوص أدبية، هذا بالإضافة إلى تعليمهم إعادة استخدام الأشياء القديمة في صنع أشياء جديدة.

تستهدف هذه الأنشطة الأطفال والنشء من سن 7 سنوات وحتى 15 سنة، ويديرها مجموعة من المحاضرين والخبراء.