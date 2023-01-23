صحة دمياط تنفذ أكثر من 40 ألف ندوة توعوية للمواطنين خلال عام 2022

دمياط معتز الشربينى

أعلنت إدارة الاعلام والتعليم والاتصال الصحى بمديرية الصحة بدمياط تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة عن تقديم أكثر من 40 ألف ندوة توعوية، بإجمالي عدد ندوات داخلية 32601 وإجمالي عدد الحضور 651256 وإجمالي عدد الندوات الخارجية 8535.

وعقدت الندوات بإدارات (دمياط- كفرالبطيخ- كفرسعد- فارسكور- الزرقا) باختلاف الفئات المستهدفة بما فيها الحضانات_وطلاب المدارس والجامعات ، والعامليـن بالمنشآت العامة والخاصة والمحال التجارية والأسواق والشوارع والميادين، ودور العبادة .

وتختص الندوات بالتعريف بالتغذية السليمة، أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الطفيلية ومكافحتها وإدمان الإنترنت، ومكافحة التدخين وتطعيمات الأطفال وسوء استخدام المضادات الحيوية، وغيرها، بالإضافة إلي تنظيم احتفاليات الأيام العالمية كاليوم العالمي الجلوكوما والكلي والقلب و للتبرع بالدم، ومكافحة التدخين، ومكافحة الإيدز، ومكافحة الإدمان، وكبار السن وكذلك التوعية بأهم الخدمات التي تقدمها المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظة دمياط.

وتعلن مديرية الصحة بدمياط علي إستمرار الحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

كما حققت وحدات الأشعة بالمستشفيات العامة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط بقيادة الدكتورة ياسمين ربيع مدير إدارة الأشعة بدمياط عدة إنجازات خلال عام 2022، حيث جاءت معدلات التنفيذ أعلى من الأعوام السابقة على النحو التالي: تم عمل الأشعة العادية عدد 134556 حالة، تم عمل الأشعة التلفزيونية عدد 63042 حالة، تم عمل الأشعة المقطعية عدد 35907 حالة،كما تم عمل عدد 2089 فحص أشعة رنين.

وتم كذلك عمل 1169 حالة اشعة (C-ARM) عمليات، 4042 حالة أشعة دوبلر، 5461 ايكو على القلب هذا بالإضافة إلى:- افتتاح اجهزة الاشعة المقطعية لكلا من مستشفيات الصدر والحميات دمياط، توفير جهاز سونار حديث لمستشفى الروضة المركزى ماركة جى اى، توفير جهاز أشعة للموبايل X-RAY بمستشفى الزرقا المركزى ماركة جى اى، توفير جهاز CR ماركة أجفا مستشفى فارسكور المركزى، اصلاح جهاز C-ARM ماركة SOLO بمستشفى كفر سعد المركزى

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بأن الوزارة تقوم بتطوير وإحلال أجهزة الأشعة القديمة وتوفير الاحتياجات طبقاً للتخصصات المطلوبة بالمستشفيات حيث أن أقسام الأشعة تقدم خدمات متنوعة ما بين أشعة عادية وتلفزيونية وأشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي و دوبلر من خلال العيادات الخارجية أو الطوارئ و على مدار ٢٤ ساعة ويأتي ذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .

تنفيذا لتعليمات معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزيرة الصحة والسكان و توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط توفير خدمة طبية لائقة أعلنت إدارة العلاجي بالمديرية تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاجى.