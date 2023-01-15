"صحة دمياط" تعلن تنفيذ 62 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلنت إدارة نفقة الدولة بمديرية الصحة في دمياط، عن تنفيذ 62 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بمحافظة دمياط، وذلك خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون جنيه.

ويعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير تفاصيل تلك القرارات والتي جاءت على النحو التالي..

56 ألف قرار خارجي

1200 قرار غسيل كلوي

1300 قرار عناية مركزة

500 قرار حقنة anti Rh

2200 قرار داخلي و عمليات

50 قرار لتركيب سماعات أذن

إجراء 600 مناظرة مع المجالس الطبية لحالات ال Ms

فحص حوالي 250 شكوى ومحاولة حلها

صرف مستحقات بدل انتقال الغسيل الكلوى لحوالي 800 مريض.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك متابعات دورية لتنفيذ تلك القرارات، موضحا أن المديرية نجحت في توفير اكثر من مكان لاستقبال طلبات العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات العامة، مشيرا إلي أنه تم تزويد قوافل مبادرة "حياة كريمة" بفرق عمل لاستقبال تلك الطلبات تيسيرا على المواطنين.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أن قوافل مبادرة "حياة كريمة" أسهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة، مشيدا بالدور الذي قدمته تلك المبادرة لتحسين الخدمات وضمان وصولها لكافة المواطنين لاسيما المناطق الأكثر احتياجا والقري النائية.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك خطة عمل يتم اتباعها بشأن استمرار تلك القوافل، موضحا أن قوافل المبادرة الرئاسية نجحت في تغطية محافظة دمياط بشكل كامل منذ انطلاقها، لافتا إلي وجود تقارير يتم إعدادها حول نتائج تلك القوافل وكذلك حصر المناطق التي سيتم زيارتها وفق جداول قوافل المبادرة.