رئيس مجلس النواب الأمريكي يخطط لزيارة تايوان

وكالات

يعتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، كيفن مكارثي، زيارة تايوان خلال الربيع المقبل، فى خطوة من شأنها إثارة المزيد من الجدل، حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد تحسن نسبي، منذ القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصينى شى جين بينج فى نوفمبر الماضي.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن البنتاجون في المراحل الأولى من التخطيط للرحلة، وسط إعطاء الجمهوريين الأولوية لمواجهة الصين.

وتعد مثل هذه الزيارة، إذا تمت، بمثابة محاولة للمسؤول الذى ينتمى للحزب الجمهوري، تقويض الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لتحقيق قدر من التقارب مع الصين

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت انفتاحا جزئيا على بكين فى الأسابيع الماضية، حيث أعلنت اعترافها بمبدأ "الصين الموحدة"، كما أعلنت عن زيارة قريبة لوزير الخارجية أنتونى بلينكن إلى بكين فى فبراير المقبل.

وفى هذا الإطار، أكد بلينكن أن هناك انخفاضاً في التوتر مع الصين، لكنه عبّر مجدداً عن قلقه حيال تايوان.

وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.

وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.