رئيسة البرلمان الليتواني تدرس زيارة تايوان على الرغم من تحذيرات الصين

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تدرس رئيسة البرلمان الليتواني فيكتوريا سيميليت-نيلسن، القيام برحلة إلى تايوان هذا العام على الرغم من التحذيرات الصينية.



وذكرت صحيفة تايوان نيوز اليوم الاثنين أنه على الرغم من رفض الصين وتحذيراتها، قالت رئيسة مجلس النواب إنها لا تزال مصممة على زيارة تايوان وأنها تأخذ في الاعتبار رد الفعل الصيني المحتمل أثناء التخطيط للرحلة وموازنة العواقب بشكل منطقي.



وقالت سيميليت-نيلسن "أعتقد أن مثل هذه الزيارة يمكن أن تظهر أقصى قدر من الدعم للمجتمع الديمقراطي في تايوان، إضافة إلى إظهار موقف واضح للغاية لأولئك الذين يحبون الديمقراطية ويدافعون عنها".



والتقت سيميليت-نيلسن برئيس البرلمان التايواني يو سي كون الذي زار ليتوانيا في يوليو 2022 ودعها يو لزيارة تايوان وفي ذلك الوقت دعت سيميليت-نيلسن إلى زيارة وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي إلى تايوان.