اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير

الإثنين، 23 يناير 2023 11:08 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.
 
وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لسيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها؛ من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها.
 
 

ثورة 25 يناير

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

تهنئة الرئيس



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