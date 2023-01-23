رئاسة مركز الخارجة: طرح أسماك المفيض الطازجة بسعر 17 جنيها للكيلو.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، عن طرح أسماك طازجة واردة من مفيض توشكى بسعر 17 جنيها لكيلو البلطى وذلك عبر منافذ الوحدة المخصصة لبيع المنتجات الغذائية المخفضة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في إقامة منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة للحد من إرتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن استمرار الوحدات المحلية بالمراكز فى طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.

وكانت مديرية التموين بالمحافظة ، أعلنت مطلع الشهر الجاري ، عن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض لمدة 3 شهور، وفتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.

واكدت المديرية، فى بيان لها، أنه جرى تنفيذ معرض رمضان بكافة مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف البيان أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيداً بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار بيان المديرية إلى استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، وطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد الزملوط بتكثيف المتابعة والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية، مؤكداً على أنه جرى طرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة حملات المرور والتفتيش على الأسواق والمخابز.