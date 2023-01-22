زراعة الوادى الجديد تعقد ندوات علمية عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء بقرية المنيرة

الوادي الجديد- فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ عدة ندوات على مستوى المحافظة بمشاركة المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية لرفع الوعي لدي مزارعي النخيل بما يخص هذة الأفة، حيث جرى عقد ندوة عن سوسة النخيل الحمراء بقرية المنيرة في اطار اهتمام المحافظة وتظافر الجهود للمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء للحفاظ على المحصول الاستراتيجي للمحافظة وتوعية المزارعين، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية وأستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات والدكتور عماد فودة من المعمل المركزي للنخيل والدكتور عبد الرحيم عبدالنبي خبير سوسة النخيل الحمراء.

وافتتح الدكتور مجد المرسي الندوة، منوها لما تقوم به مديرية الزراعة وصندوق تدعيم مكافحة النخيل من توفير أجهزة الحقن والدعم الفني المقدم القطاع الزراعي، وتنفيد العديد من الندوات كما تحدث مهيبا بالجميع الاهتمام بالنخيل ونظافة والرش الوقائي والابلاغ الفوري عند وجود اي اصابة وتكاتف الجهود والشباب لمواجهة سوسة النخيل.

وتناولت الندوة الاهمية الاقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الاصابة بهذة الافة ومدي انتشارها فى محافظة الوادي الجديد وعن معالجة الأخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء ، وكيفية الاهتمام بالعمليات الزراعية والفنية وتنفيذها بطريقة صحيحة لأن ذلك يساعد على زيادة الإنتاجية والوقاية من الإصابة بسوسة النخيل، و مظاهر الاصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكيفية التعريف علي الحشرة وسلوكها، ودور ة الحياة والتعرف علي جميع اطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) وسلوكها فى الطيران والتغذية .

ومن جانبه أكد المهندس عماد بحر مدير ادارة المكافحة بالمديرية، أن الإدارة في خدمة جميع المزارعيين لرش النخيل الوقائي وعلاج الاصابة وفحص النخيل لاكتشاف اي اصابات سواء بسوسة النخيل الحمراء او غيرها، وفي نهاية القاء تم فتح باب المناقشة واجاب وكيل الوزارة على استفسارات المزارعين الخاصة بالاسمدة وكارت الفلاح.