محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مبادرة عظيمة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، وتعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتي تشمل الصحة والتعليم والشباب والرياضة وتطوير المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير سكن كريم للمنازل المتهالكة.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز شبين القناطر، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمدينة شبين القناطر وقرى كفر شبين والشوبك وقرية منشأة الكرام وعرب الصوالحة، في قطاعات الصحة والزراعة والمعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والمراكز الشبابية، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال.

وبدأ المحافظ، الجولة بالوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الطبي بكفر شبين، والذي يتم إنشاؤه طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وتم الانتهاء من المباني وأعمال التأسيس للكهرباء والسباكة والمحارة وتركيب بلاط السيراميك، وجاري أعمال التشطيبات النهائية للحوائط الداخلية والواجهات، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 85%، وسيتم الانتهاء من الإنشاءات بالكامل أول مارس القادم.

وتابع "الهجان"، جولته بتفقد مجمعات الخدمات الحكومية بقرية كفر شبين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 700م2، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملاين جنيه، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين"، ويخدم 55 ألف نسمة، كما يجري تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً للمنطقة، وتم الانتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100%.

كما تفقد أيضاً المجمع الزراعي بقرية كفر شبين، والذي تم تنفيذه بنسبة 95%، والمقام على مساحة 400 متر مربع بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث أكد المحافظ أن هذه المجمعات سوف تُنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويُسر.

وتفقد المحافظ، أعمال إنشاء وحدة للأمومة والطفولة (مركز تأهيل)، والذي تم تنفيذه بنسبة 40%، حيث تم دفع الأعمال بالوحدة بعد تسليمها لمقاول آخر، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تأخير في تلك المشروعات التي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية وآخر موعد للتسليم آخر الشهر المقبل.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مركز شباب كفر شبين، والذي تم الانتهاء منه وتطويره حيث تفقد المحافظ المبني الإداري للمركز وصالة الألعاب والذي تم تجهيزها وتزويدها بأحدث أجهزة الجيم، كما تفقد المحافظ المبنى الإداري لمركز شباب الشوبك والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%.

وأكد المحافظ، أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية، ويتم العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى جميع قرى المدينة، وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها، مشيراً إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب فى القرى المدرجة بالمبادرة.

وفي قطاع الصحة، تفقد "المحافظ"، أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بكفر الشوبك، والتي تم إنشاؤها على مساحة 700 متر مربع، ومكونة من أرضي وطابقين ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية إلى 100%، بتكلفة إجمالية تصل الي 8 ملايين جنيه، وجاري أعمال الفرش الطبي، وسيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما تفقد المحافظ خلال جولة أعمال إحلال وتجديد المبني الإداري وصالة الألعاب لمركز شباب الشوبك، والذي تم الانتهاء منه وتطويره بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويتكون المبني من طابقين وتم تنفيذ صالة لألعاب القوي وجاري توريد الأجهزة الخاصة بها.

وفى سياق متصل، تابع "الهجان"، مشروع الصرف الصحي بالشوبك حيث تم الانتهاء من المحطة بنسبة 100%، حيث تفقد أعمال شبكات الانحدار بطول 5 كيلو متر، وتم الانتهاء من شبكات الطرد بنسبة 100%، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 22 مليون جنيه، وشدد بدفع الأعمال وإعادة رصف الطريق بالكامل ورد الشئ لأصله بعد تسليم المشروع.

وخلال جولة تابع المحافظ أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، والتي يتم تنفيذها بمدن وقرى المحافظة ويتم تنفيذها بمدينة شبين القناطر بطريق شبين قليوب، حيث تابع المحافظ أعمال الزراعة، مشيرا إلى أن المحافظة ترحب بمثل هذه المبادرات التي تسهم في إضفاء الجانب الجمالي على الشوارع والميادين، وتسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة وخشبية بجانب أشجار الزينة، وانطلاقًا من هذه المبادرة فتقوم المحافظة بتبني فكرة إنشاء حدائق ومتنزهات بكل مدن المحافظة، لتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين، لافتا إلى أنه جار تدبير قطع أراضي بمدن المحافظة المختلفة لإنشاء تلك الحدائق عليها موجها بتكثيف التوعية بأهمية المحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها ومتابعة ريها.

وتابع "الهجان"، جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي ستقام على مساحة 16 ألف متر، والمبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير إذ تم استلام الموقع بتاريخ 2 فبراير 2022، ومدة تنفيذ المستشفى 18 شهر، حيث جارى الآن أعمال إنشاء اللبشة الخرسانية والقواعد الأساسية للمبني، والمقرر إنشائه من طابق أرضي و7 طوابق، بالإضافة إلي إنشاء مركز لتجميع البلازما علي مساحة 500 متر، وتم الانتهاء منه بنسبة 40%، بالإضافة إلي إنشاء مدرسة للتمريض علي مساحة 1200 متر ووصلت إجمالي نسب التنفيذ للمستشفى ككل إلى 15%.

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والعمل بنظام النوبتجيات للانتهاء منها خلال 6 أشهر لتسليمها مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن المستشفى بعد إنشائها ستكون صرحا طبيا متميزا يدعم المنظومة الصحية بشكل كبير، كما وجه مسئولي الصحة بدراسة احتياجات المستشفى والبدء في التعاقد على الأجهزة والمعدات لبدء أعمال الفرش فور انتهاء الأعمال المدنية.

وفي قطاع الطرق والرصف، تابع محافظ القليوبية أعمال رصف طريق محطة رفع الصرف الصحي بالسواحل والتي وصلت نسبة تنفيذه إلي 75% بطول 1200 متر بتكلفة 8 ملايين جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق السكارنة منشأة الكرام ووصلت نسبة التنفيذ 75%، حيث وجه بسرعة الانتهاء من وضع الطبقة السطحية للانتهاء من الأعمال بالكامل وتسليم الطريق لخدمة أهالي تلك القرى وتسيير الحركة المرورية لتكتمل عملية التطوير بالقري وهذا هو الهدف من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء والإنارة العامة بالشوبك، والتي تم الانتهاء منها بالكامل بنسبة 100%، حيث وجه بمتابعة أعمال الصيانة أولا بأول ضمن خطة المحافظة لصيانة شبكات الكهرباء الداخلية لشوارع القرى.

وخلال جولة تفقد المحافظ، أعمال إنشاء 3 كباري علي المصارف والترع لتسهيل حركة المواطنين بالقري، حيث تفقد كوبري الشوبك وكوبري الكردود بعرب الصوالحة وكوبري البحر الشبيني بمنشية الكرام، حيث تم الانتهاء منهم بنسبة 100% وبلغت تكلفة الكباري 12 مليون جنيه.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة منشأة الكرام بزمام عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان، لخدمة عدد من القرى وهم "تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام"، حيث تابع أعمال إنشاء المحطة، وجاري الآن إنشاء أحواض الترسيب، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة إلي 75%، كما تم توريد أعمال الكهروميكانيكا بالكامل وسيتم البدء في تركيبها فور الانتهاء من الأعمال المدنية، موجها بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيراً وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى، ومن الجدير بالذكر أن المحطة ستعمل بطاقة 20 ألف متر3/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وأكد "الهجان"، خلال جولته أن قرى المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات من أجل توفير حياة أفضل لأهالينا بشبين القناطر، مشيراً إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التي يتم تنفيذها، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.

وخلال الجولة، التقى محافظ القليوبية، بعددٍ من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم، موجهاً مسئولي الجهات ذات الصلة بدراسة هذه المطالب وتقديم الحلول الإيجابية لتلك المشكلات، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية للمواطن، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أن العديد من المشروعات قد أوشكت على الانتهاء وبلغت نسب تنفيذ عالية، مؤكداً على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وجدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري مشروع القرن، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث تستهدف المبادرة مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة بإجمالي 795 مشروع، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه.

جاءت الجولة بحضور خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة، والمهندسة هالة هزاع مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أعمال رصف الطرق



المراكز التكنولوجية المنشأة حديثا



المراكز التكنولوجية



الوحدات الصحية الجديدة



إنشاء محطات المياه



إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي



تفقد الوحدات الصحية



تفقد مبادرة 100 مليون شجرة



جانب من الجولة



خلال الجولة



متابعة أعمال إنشاء المستشفى المركزي الجديد



مجمع الخدمات



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر



مراكز الشباب الجديدة



مركز شباب الشوبك







