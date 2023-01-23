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تجارة القاهرة تنظم احتفالية "يوم الوفاء" خلال إجازة نصف العام لتأبين أساتذة الكلية

الإثنين، 23 يناير 2023 03:00 ص
تجارة القاهرة تنظم احتفالية "يوم الوفاء" خلال إجازة نصف العام لتأبين أساتذة الكلية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية ستنظم احتفالية يوم الوفاء، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول، وذلك بهدف تأبين أساتذة الكلية الراحلين، بالإضافة إلى تكريم أساتذة الكلية على جهودهم خلال الفترة الماضية .

وأضاف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الكلية اقتربت من إنهاء امتحانات ما يقرب من 55 ألف طالب بالكلية بالبرنامج العادى والبرامج الخاصة وشعبة الانجليزى، مشيرا إلى أن الفرقة الرابعة انهت الامتحانات يوم 18 يناير ومن المقرر أن ينهى طلاب باقى الفرق الدراسية يوم الأثنين المقبل ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة أن الامتحانات تسير بشكل منتظم مع تصحيح النماذج الخاصة باجابات الطلاب داخل الكنترولات أول بأول وذلك تمهيدا لإعلان النتائج خلال أسبوعين من نهاية اخر اختبار .

وكانت أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن إتاحة الدبلوم والماجستير المهنى فى الاتصال السياسى، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الإعلام وخبراء متخصصين، ومدة الدراسة عام للدبلوم، وعامين للماجستير، وتحصل على شهادة معتمدة من كلية الاعلام جامعة القاهرة.

وأشارت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى فتح باب التقديم للفصل الدراسى الثانى 2022-2023، وذلك من خلال التسجيل على الرابط التالى :

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق ومنها شهادة المؤهل وشهادة الميلاد و6 صور شخصية، وإقرار وطلب التحاق بالإضافة إلى الرسوم المقررة.

 


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