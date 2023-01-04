اليوم السابع
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تجارة القاهرة: زيادة المراقبين باللجان لمنع وقوع حالات غش بامتحانات نهاية التيرم

الأربعاء، 04 يناير 2023 07:00 ص
تجارة القاهرة: زيادة المراقبين باللجان لمنع وقوع حالات غش بامتحانات نهاية التيرم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية، مشيرا إلى أن الاختبارات بدأت الأسبوع الماضى وأن كل فرقة دراسية أدت اختبار مادتين من المقررات الدراسية ، مؤكدا أن الامتحانات تسير بشكل منضبط دون رصد أي مشاكل حتى الآن.
 
وقال الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن تم زيادة أعضاء هيئة التدريس والمراقبين داخل اللجان ويصل عددهم لـ 12 مراقب داخل اللجان المنعقدة بالقاعات و30 مراقب داخل المدرجات وذلك بهدف ضبط سير عملية الامتحانات ومنع وقوع حالات الغش .
 
وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن هناك انتظام فى أعمال الكنترول لرصد وتصحيح نماذج الإجابات أول بأول بمجرد الانتهاء من المادة ، مشيرا إلى أن آخر موعد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية يوم 24 يناير الجارى ، خاصة وأنه تم مراعاة أعياد المسيحيين الواقعة خلال فترة الامتحانات عند وضع جداول الامتحانات لجميع الفرق الدراسية  واعتبارها إجازة من الاختبارات حيث أن أيام 6 و 7 و8 يناير تتوقف الامتحانات بالكلية.
 
 
وكان مجلس جامعة القاهرة، وافق على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.
 
ووجه مجلس جامعة القاهرة، إلى تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها ، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.
 

جامعة القاهرة

تجارة القاهرة

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

اخبار مصر

التعليم العالى



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