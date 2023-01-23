اليوم السابع
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بدء فعاليات ورشة عمل التكتلات الاقتصادية "النباتات الطبية والعطرية" في المنيا

الإثنين، 23 يناير 2023 04:26 م
بدء فعاليات ورشة عمل التكتلات الاقتصادية "النباتات الطبية والعطرية" في المنيا ورشة عمل التكتلات الاقتصادية "النباتات الطبية والعطرية"
المنيا – حسن عبد الغفار

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بدأت ورشة عمل لجنة التكتلات الاقتصادية والخاصة بالنباتات الطبية والعطرية بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وتناولت فعاليات الورشة، التعريف بأهمية ورش العمل لزيادة التوعية لدي مزارعي النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة لتنفيذ نشاط الاستخدام الامن للمبيدات والتشبيك بشركات المبيدات، ومعرفة طرق مكافحة افات المحاصيل الطبية والعطرية، والتغلب على مشكلات التغير المناخي، ورفع المناعة الذاتية للنباتات لمقاومة العديد من الحشرات وأيضا متابعة نمو النباتات في مراحل نموها المختلفة وكيفية استخدام المبيدات الأمنه حتى نحصل علي منتج صحي يسهل استهلاكه محليا ويكون مرغوب فيه دوليا.

من جانبه، أوضح سعيد محمد رئيس المركز، أن الورشة ستستمر حتى 24 من يناير الجاري، وذلك في إطار سعي الدولة للعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد ووضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وزارة التنمية المحلية

التكتلات الاقتصادية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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