الكرملين عن احتمال ترشح بوتين للرئاسة مجددا: لم يدل بتصريح عن هذا الشأن

وكالات

أحجم الكرملين اليوم الإثنين عن الكشف عن نية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الترشح لإعادة انتخابه رئيسا في 2024 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية، وقال إنه لم تصدر أي إعلانات بشأن الأمر.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عندما سُئل إن كان بوتين يخطط للترشح لفترة رئاسية جديدة "لم يدل الرئيس بأي تصريحات عن المسألة".

ويولي الرئيس الروسي اهتمامه للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تأخر حسمها مع اقتراب اكتمال عامها الأول أواخر الشهر المقبل.

ويعتبر بوتين أن بلاده تواجه حربا ليس مع أوكرانيا وإنما حف شمال الأطلسي الذي يمد كييف بالسلاح من خلال دعم سخي.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردا على إجراءات السلطات الإستونية.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 يناير. وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".

وأضاف البيان أنه "تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير".