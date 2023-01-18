اليوم السابع
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الرئيس الروسى: لا بديل عن النصر فى أوكرانيا

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:53 م
الرئيس الروسى: لا بديل عن النصر فى أوكرانيا بوتين
وكالات الأنباء

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه لا بديل لبلاده عن النصر فى حربها على أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا جرّت روسيا للحرب، مؤكداً أن "غرور" المسؤولين الأوكرانيين يحول دون حل الأزمة، حسبما نقل موقع "العربية".

وشرح أن هدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا "هو إنهاء المعاناة فى دونباس".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها الكاملة على بلدة سول قرب سوليدار في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وذلك ضمن جهودها للتقدم نحو مدينة باخموت الاستراتيجية.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية قضت خلال 24ساعة الماضية, على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا ودمرت آليات عسكرية ومستودعا للذخيرة.
 
في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الجهود الروسية منصبة الآن على شن هجوم واسع على مدينة باخموت شمالي مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

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