القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته مواد مخدرة فى كفر الشيخ

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط عاطل مقيم بإحدى قرى المركز، سبق اتهامه في 29 قضية، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم صادر ضده بالسجن المؤبد، في جناية مخدرات، ليجري تحرير محضر بالواقعة جنايات مركز شرطة سيدي سالم وجري العرض علي جهات التحقيق.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد برصد عناصر الشرطة السريين بوحدة البحث الجنائي اتجار عاطل فى المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش والهيروين، وعقب تحرى ضباط البحث عن الواقعة تبين صحتها، وأن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه فى حكم بالسجن المؤبد.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وجرى عمل الأكمنة اللازمة لضبطه، حيث تبين أنه "م . ا . ع . ع"، 29 عاما، عاطل ومقيم بقرية كفر المشارقة التابعة لدائرة المركز، سبق اتهامه في 29 قضية ومطلوب التنفيذ في الجناية رقم 23766 لسنة 2021 جنايات مركز سيدي سالم، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، بجلسة 22-12-2021.

وبتفتيش المتهم عقب ضبطه وعثر بحوزته على كمية من جوهر مخدر الحشيش، وكذلك كمية من مسحوق مخدر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول ليحرر له محضر رقم 258 جنايات مركز شرطة سيدي سالم.