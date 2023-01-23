الصحة البريطانية: لقاح موديرنا الجديد يقى من السعال الشتوى والفيروس المخلوى

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية، ستطرح قريبًا لقاحًا مبتكرًا للوقاية من فيروس السعال الشتوي المسبب لالتهاب القصيبات والذي يضع 29000 طفل و18000 بالغ في المستشفى كل عام.



لقاح جديد يحمى من الاصابة

قال العلماء، إن البريطانيين سيحصلون على لقاح جديد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، ستحدد بيان تهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا أكثر من لقاح موديرنا الجديد.

أظهرت النتائج فعالية لقاح الفيروس المخلوى التنفسي RSV بنسبة 84% في الوقاية من السعال والحمى لدى كبار السن، قد يتلقى الأطفال والبالغون المستضعفون قريبًا لقاحًا رائعًا لحمايتهم من أحد أكثر أمراض الشتاء شيوعًا.

أعلن العلماء، عن الخطوة الأولى في تطعيم البريطانيين المؤهلين ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي" RSV" المعروف بتسببه في التهاب القصيبات في الرئة لدى الصغار، سيستخدم الباحثون بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لتحديد أولئك الذين سيستفيدون بشكل أفضل من اللقاح، كجزء من مشروع تموله الحكومة، سيتم بعد ذلك التوصية بهؤلاء المرضى لتلقي اللقاح.

يأتي ذلك بعد أسبوع من التجارب التي أجرتها شركة الأدوية موديرنا Moderna التي أظهرت أن لقاح الفيروس المخلوى التنفسيRSV كان فعالًا بنسبة 84 % في منع السعال والحمى لدى كبار السن، تم إجراء بحث مماثل خلال جائحة كورونا لتحديد المرضى الأكثر خطورة لإعطاء الأولوية للقاح.

تستقبل مستشفيات هيئة الخدمات الصحية البريطانية حوالي 29000 طفل و 18000 بالغ كل عام - وحتى الآن، لم يتوفر لقاحًا فعالاً، يقول الخبراء المشاركون في الدراسة إن طرح اللقاح سيقلل بشكل كبير من عدد حالات العلاج في المستشفى.

قال البروفيسور عزيز شيخ، خبير البحث والتطوير في مجال الرعاية الأولية في جامعة إدنبرة الذي يقود الدراسة: "لقاحات الفيروس المخلوى التنفسي RSV ستكون متاحة في الوقت المناسب موضحا ، ، إن الدراسة هي جزء من مخطط هو الأول من نوعه والذي سيشهد تمويل الحكومة 16 مشروع بحثي مصممة لمنع أزمة الشتاء مرة أخرى.

قالت البروفيسورة كاثي سودلو، كبيرة العلماء في Health Data Research UK - معهد المملكة المتحدة لعلوم البيانات الصحية، "إنني على دراية كاملة بالتحديات الهائلة التي يواجهها نظام الرعاية الصحية هذا الشتاء، موضحة ، إنه "من الأهمية بمكان أن نستخدم البيانات بسرعة ومسؤولية لدعم هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.