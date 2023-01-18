الموافقة على لقاح الفيروس المخلوى التنفسى من موديرنا بفاعلية 84%

كتبت أمل علام

كشفت شركة موديرنا أن لقاح الحمض النووى الريبى الخاص بها كان فعالًا بنسبة 84% تقريبًا فى منع أعراض الفيروس المخلوى التنفسى لدى البالغين 60 عامًا أو أكبر فى الوقاية منه، حيث يسبب الفيروس المخلوى التنفسي أعراضًا مشابهة لنزلات البرد ويمكن أن يؤدى إلى وفاة الأطفال الصغار وكبار السن.

وقالت شركة موديرنا إن تجربة في مرحلة متأخرة وجدت أن لقاح الحمض النووي الريبي المرسال التجريبي الخاص بها لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي كان فعالًا بنسبة 83.7% في منع عرضين على الأقل لدى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر.

وأضاف موقع فوكس نيوز أن لقاح الفيروس المخلوى التنفسي أعراضًا مشابهة لنزلات البرد، ويمكن أن يؤدي إلى وفاة الأطفال الصغار وكبار السن، ينتج عنه نحو 14 ألف حالة وفاة سنويًا لدى الذين لا يقل عمرهم عن 65 عامًا، موضحا أن إصابات الفيروس المخلوى التنفسي ارتفع والأنفلونزا وفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا هذا الخريف.

وأوضح الموقع أنه لا يوجد لقاح للبالغين في السوق حاليًا، لكن Moderna و Pfizer Inc. و GSK Plc. يتطلع كل منهم ليكونوا أول من أطلق لقاحات للفيروس المخلوى التنفسي الخاصة به.

قدمت شركتا فايزر وجلاكسو "جى اس كيه" طلبات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية في نهاية العام الماضي، تم الإبلاغ عن فعالية لقاح RSV الفيروس المخلوى التنفسي من شركة فايزر بنسبة 66.7% ضد عرضين أو أكثر في تجارب المرحلة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تلقت شركة سانوفىSanofi وشريكتها استرازينيكا AstraZeneca العلاج بالأجسام المضادة nirsevimab للموافقة التسويقية من المفوضية الأوروبية للوقاية من RSVفيروس المخلوى التنفسي عند الأطفال حديثي الولادة والرضع، وهو حاليًا قيد المراجعة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية"FDA".

وقالت موديرنا إنها تخطط لتقديم لقاحها mRNA-1345 للحصول على الموافقة التنظيمية على مستوى العالم في النصف الأول من هذا العام.

وأكد رئيس الشركة ستيفن هوج أن لقاحها يقارن بشكل إيجابي مع لقاحات فايزر وجلاكسو "جى اس كيه" Pfizer و GSK التجريبية، مضيفا "إنه لأمر مثير للغاية أن نرى تقدمًا في لقاحات الفيروس المخلوى التنفسي لدى كبار السن، وأعتقد أن هذين اللقاحين قد أظهروا نتائج رائعة أيضًا"، "نعتقد حقًا أننا في تلك الفئة.

تضمنت دراسة موديرنا نحو 37000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق، تم إجراء تحليل البيانات بعد إصابة 64 مشاركًا بفيروس المخلوى التنفسي،و قالت موديرنا إنها تعتزم نشر البيانات الكاملة في اجتماع طبي.

وأكدت موديرنا أن الشركة بدأت في تحليل ثانوي لفاعلية اللقاح ضد المرض الأكثر شدة ودخول المستشفى، وأنه من السابق لأوانه إعطاء نطاق سعري محتمل للقاح، من المتوقع أن يتم إعطاء اللقاح على أساس سنوي، موضحة، إن اللقاح ثبت إنه آمن، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الألم في موقع الحقن والتعب والصداع.