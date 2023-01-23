السيطرة على حريق بمصنع نباتات طبية وعطرية فى الفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم ، من السيطرة علي حريق شب بمصنع للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنشو بمركز أبشواي، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان حريق شب بمصنع للنباتات الطبية والعطرية، بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف الي مكان الحادث، وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي التحقيق.

وكان طريق" القاهرة _أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بين قريتي هوارة والناصرية، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطنين، وإصابة 17 شخصا، وتم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.