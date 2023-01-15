السيطرة علي حريق بسيارة نقل ومصرع مواطن مختنقا بالغاز فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب، بسيارة نصف نقل، بقرية معجون، بمركز اطسا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت قرية معجون، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف، الي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي، محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان "الطريق الدائري _ مدخل قرية تلات" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان "ملعب المدينة الرياضية _ بدمو" شهد إصطدام طالبين ببعضهما، وإصيبا بكدمات، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أصيب 7 مواطنين في حادث، إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مسشتفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق,

كان طريق طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل الطريق الاقليمى اتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان مستشفي أبشواي المركزي، استقبل المواطن محمود أ م 30 سنة، يعاني من كسر وجرح وخذي، وتبين أنه سقطت عليه أسياخ حديد، بمحل عمله بمركز يوسف الصديق، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابى التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بعثور الأهالي، بشارع مصطفي حسن بمدينة الفيوم، علي جثة لسيدة في الستينات من عمرها، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تدعي، إيمان ف ع 66 سنة ، والجثة في حالة تيبس، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.