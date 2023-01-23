اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

الإثنين، 23 يناير 2023 05:08 م
السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ص" عاطل بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما مفادها إحراز المتهم سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري وعدد8 طلقات بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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