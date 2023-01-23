السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ع."عامل و"ع.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامفيتامين، كما عاقبت المتهمين بالحبس 6 أشهر لحيازتهما سلاح نارى وآخر أبيض وذخيرة بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، عن اتجار المتهمين فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وترويجه على عملائهما والمتعاطين بدائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 20 كيسا من الشابو وجوهر المبثامفيتامين كانت معدة للبيع، وضبط سلاح أبيض وآخر نارى وذخيرة بحوزتهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "خ.م.ا"عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 60 طربة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها على المتهم.