الرئيس السيسي: هناك محاولات دايما لتضليل الناس وعندى ثقة فى الشعب المصرى

كتب سمير حسنى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الدعاوي المضللة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، قائلا: "اسمحولى إننا أمام بند واحد أو بندين أتحدث فيه باختصار.. هتكلم عن ما يتردد إن الأزمة الموجودة بسبب المشروعات القومية، طيب هسأل بالإضافة إلى الأسئلة العامة يا ترى هل كان ممكن قناة السويس اللى كان دخلها 4.5 مليار دولار في أحسن الأحوال ميتمش تطويرها، ويجي بعد سبع سنين ويكون دخلها وصل إلى 8 مليار دولار؟..هل كان ممكن نتجاوز ومنطورش القناة ومنستفدش من الرقم اللى موجود أمامنا دلوقتي ..موضوع الدراسات كانت تستهدف الوصول إلى 10 او 12 مليار دولار سنويا..هل الرقم ده جمب رقم تطوير القناة يعتبر رقم كبير؟".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71: "هل كان يمكن الازمة الكهرباء والطاقة كلنا كنا شايفيناها بس مش عاوزين ننساها.. 1.5 تريليون جنيه للكهرباء .. هل كان ممكن الدولة المصرية تستمر خلال سبع سنين اللى فاتت واحنا زدنا 14 مليون ومن 2011 زدنا 20 مليون هل كان يمكن واحنا عندنا ازمة كهرباء منعملش تطوير البنية الأساسية للكهرباء.. بتكلم في اسئلة واضحة جدا لان هناك محاولات دايما لتضليل الناس وياخدوهم في حتة تانية خالص عندي ثقة في الناس والشعب المصري إنه فاهم ده وشايفه.. بس بأكد عليه".