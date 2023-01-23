الداخلية تضبط 98 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (634) قضية تموينية م ستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من (313) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (98) طنا.

وفى مجال عدم توريد الأرز الشعير والحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من (207) أطنان.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (9) أطنان، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (497) قضية من بينها (189) قضية "خبز ناقص الوزن" و(115) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

وفى مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط أكثر من (123) طنا.