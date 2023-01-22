المستشفيات الجامعية بسوهاج تستقبل أكثر من 107 آلاف مريض خلال الـ10 أشهر الماضية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 120 مستشفى، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة. ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج إلى الدور الكبير الذى تقوم به المستشفيات الجامعية بسوهاج، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات استقبلت خلال الأشهر العشرة الماضية ما يقرب من 107 آلاف و816 مريضًا، فيما بلغ عدد المترديين على وحدات الاستقبال ما يتراوح بين 9 آلاف إلى 13 ألف مريض شهريًّا.

وأضاف عبدالخالق أن المستشفيات الجامعية تقوم بتقديم الجزء الأكبر من خدماتها الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية، حيث تُقدم 70 % ؜من الخدمات الصحية، وبخاصة العمليات الجراحية الكبرى، مشيرًا إلى أنه أُجري 17 ألف 552 عملية جراحية بدرجاتها المختلفة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2022 ، بمعدل 9 آلاف عملية شهريًّا، موضحًا أن نسبة 55% من هذه العمليات عمليات صغرى، بينما نسبة 18% عمليات كبرى، وبلغت العمليات ذات المهارة التي تتميز بإجرائها المستشفى الجامعي عن باقي المستشفيات بمحافظة سوهاج نحو 1964 عملية جراحية بنسبة 11 %؜ من إجمالي عدد العمليات التي أجريت داخل المستشفى.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، أن المستشفيات الجامعية تخدم قطاعًا كبيرًا من المرضى غير القادرين في محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة لها، مشيرًا إلى زيادة عدد المترددين على وحدات الاستقبال خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث إن استقبال الجراحة العامة تردد عليه 41 ألف حالة، والباطنة العامة 25 ألف، وجراحة العظام 14 ألف، ثم طب الأطفال 9 آلاف، والتوليد وأمراض النساء 6 آلاف تقريبًا، وطب وجراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المسالك البولية نحو ٣ آلاف حالة لكل منها.

وأضاف القاضي أن عدد المترددين على وحدات الاستقبال خلال شهر أكتوبر الماضي 12 ألف 830 مريضًا، مقارنةً بشهر سبتمبر 8 آلاف و878 مريضًا، موزعة على أقسام الاستقبال كالتالي: 5 آلاف حالة بالجراحة العامة، تليها الباطنة العامة 2532 حالة، وجراحة العظام 1597 حالة، وطب الأطفال 1094 حالة، والتوليد وأمراض النساء 676 حالة، وطب وجراحة العيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية بنحو 300 حالة لكل منها.

ومن جانبه، أكد د. حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة سوهاج أنه تم استقبال 6692 حالة خلال الربع الأول من العام 2023 /2022في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 ، وكان أغلبها في أقسام أمراض الباطنة بنسبة 18.7 % تليها الجراحة العامة 16.2 %؜ ثم طب الأطفال 10 %؜ ثم التوليد وأمراض النساء 6.8 %؜، حيث إن أكثر من 90 %؜ من الحالات دخلت للمستشفيات عن طريق الاستقبال، أما استقبال الطوارئ 78.5 % ، أو استقبال الحوادث 12 % بينما كانت العيادات الخارجية هي مصدر دخول الحالات بنسبة 9.5 % من الحالات فقط، فيما بلغت نسبة الاستقبال 100 % من الحالات في كثير من أقسام الجراحات والعنايات والباطنة.