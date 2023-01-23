الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

كتب أحمد جمعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 16 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثلاثة مواطنين في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر إنه جرى اعتقال شاب من محافظة نابلس شمالا، واثنين من محافظة جنين الواقعة إلى الشمال منها أحدهم أسير محرر.

‫وجرى اعتقال فلسطينيين اثنين من مخيم نور شمس بطولكرم، وشاب من أريحا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الجلزون، وثلاثة آخرين لم تعرف هويتهم بعد، قرب مدينة روابي.