اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 04:12 م
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إزالة فورية لـ8 حالات تعد فى المهد على مساحة 12 ألف متر مربع بأسوان.. صور

الإثنين، 23 يناير 2023 03:22 م
إزالة فورية لـ8 حالات تعد فى المهد على مساحة 12 ألف متر مربع بأسوان.. صور جانب من الإزالات
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة أى تعدى في المهد وسرعة التدخل عند حدوث أي متغيرات مكانية تظهر على المنظومة، مدعمة بالإحداثيات والصور الجوية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
وفى هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة إستهدفت الإزالة الفورية لـ 8 حالات تعدى فى المهد بمساحة 12 ألف م2 بنطاق حى جنوب عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت.
 
يأتى ذلك وسط معاونة من الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وبمشاركة العاملين والفنين بحى جنوب بقيادة محمد عبد المنعم حيث تم مصادرة مواد ومعدات البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
 
جانب من الإزالات (2)
جانب من الإزالات (2)

جانب من الإزالات (1)
جانب من الإزالات (1)

جانب من الإزالات (3)
جانب من الإزالات (3)
 

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