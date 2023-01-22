تكثيف أعمال النظافة والمرور على المحلات والمخابز البلدية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمتعلقة بإزالة التعديات والإشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة.

وفى هذا الإطار، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى أعمال النظافة العامة بنطاق أحياء شرق ووسط المدينة، والطريق الرئيسى أسوان / القاهرة، بجانب المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالوحدات الصحية ومن بينها الوحدة الصحية بالبيارة، وتم كذلك الاطمئنان على توافر الأدوية للمرضى بالصيدلية الخاصة بالوحدة، علاوة على المرور على بعض المحلات التجارية والمخابز البلدية، وأيضاً منفذ "أهلاً رمضان".

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، أعمال مشروع الصرف الصحى بالمدينة والمدرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بجانب المرور على 8 مخابز بلدية، وتم التأكيد على الالتزام بالمواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطن وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية، وأسفر ذلك عن تحرير محاضر لـ 4 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.