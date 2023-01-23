إدارة نظم المعلومات بالمنيا تدرب طلاب مدرسة we على توصيل شبكات fiber

المنيا- حسن عبد الغفار

تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، بدأت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، فعاليات تدريب طلاب مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية على توصيل شبكات fiber "الالياف الضوئية" والتي تستمر على مدار 5 أيام.

وتابع نائب محافظ المنيا فعاليات التدريب بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ، حيث أكد أن التدريب يأتي ضمن جهود المحافظة لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية بين الجهات التنفيذية وكافة الكيانات وبصفة الخصوص التعليمية منها ، لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي تدعمهم خلال العملية التعليمية ، كما يهدف برنامج التدريب إلى إكساب الطلاب مهارة التعامل مع شبكات fiber و التعرف على الأجهزة المستخدمة في تركيب الكابلات والتدريب العملي على لحام كابل fiber ، ويجري التدريب داخل معامل إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة ، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين بإدارة التحول الرقمي بقسم البنية الأساسية وهم ( محمد عبد الهادى ـ ايمن ولى الدين ـ ريمون صفوت ـ محمد اسماعيل ).

من جانبها ، أشادت الدكتورة فدوى مصطفى مدير إدارة التعليم المزدوج والمدارس التكنولوجية بالمنيا ومشرفة مدرسة we ، بالتعاون والتنسيق الفعال مع المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب المدرسة وذلك عقب زيارة السيد نائب المحافظة للمدرسة ، كما ثمنت نوعية التدريب المقدم للطلاب والذي يرتكز على الاحتياجات الفعلية لهم ويأتي في صميم تخصصهم ،مؤكدة على تجاوب وتفاعل الطلاب مع التدريب بجزئيه العملي والنظري مما يعكس الاستفادة العظمى لبرنامج التدريب.

هذا ويستمر التدريب لمدة 5 أيام تشمل (3 أيام نظري و يومين عملي)، حيث تأتي محاور البرنامج ما بين (مقدمة عن شبكات الالياف الضوئية ـ نظرية عمل شبكات الالياف الضوئية ووحدة قياس الديسيبل - الفقد في الألياف الضوئية Losses in optical fibers - أنواع الالياف الضوئية وكيفية تصميم شبكات ـ الفرق بين شبكات الاتصال العادية وشبكات الألياف الضوئية - قواعد الامن والسلامة - كابلات الالياف الضوئية – التدريب العملي على تركيب ولحام كابلات الالياف الضوئية).