تحرير 28 مخالفة خلال حملات على المخابز ومحال الجزارة بدير مواس في المنيا

استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق العامة والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمجمدات، حررت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، 28 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، أوضح عامر طه رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية ورقابية علي المخابز البلدية والأسواق العامة والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمجمدات، داخل دائرة المركز بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 28 مخالفة تموينية، منها 19 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت ما بين، (تصرف، ومواصفات، ونقص وزن، ونظافة، وعدم اعلان، وسجل)، و9 مخالفات ذبح خارج السخانة، ولحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.