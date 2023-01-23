إحالة عامل للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى حلوان

قررت نيابة حلوان، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار، كما أمرت النيابة بالتحفظ على أدوات الحفر التى تم ضبطها بمكان الحفر.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة حلوان، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (عامل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة "ملكه بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" وعُثر بداخلها على حفره قطرها 1 متر بعمق 3 متر ، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار .

وبمواجهته اعترف بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.