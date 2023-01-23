اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 12:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف القليوبية" تفتتح الأسبوع الثقافي بحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية

الإثنين، 23 يناير 2023 12:10 ص
"أوقاف القليوبية" تفتتح الأسبوع الثقافي بحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية الحضور بالندوة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الأسبوع الثقافي، وذلك بمسجد السيدة خديجة بمدينة العبور، وذلك فى حضور الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، وتناول الحديث منظومة القيم والأخلاق الإنسانية، كما تم تناول خلق الحياء من منظور ديني ومجتمعي وإنساني، وأن انعدام هذا الخلق ينتج عنه مسخ مجتمعي وظهور جرائم غير مسبوقة يحتار المجتمع فى تحليلها والوقوف على مدى أضرارها.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أن الندوة تناولت أيضا أن المجتمع الذي يخلو من قيمة الحياء يصبح عديم الأمان، فتتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة تدميرية لنشر الرذائل والجهر بالمعصية، ولعل ما يحدث من سوء استخدام لتلك الوسائل الإلكترونية وما نشاهده من تطبيقات حديثة عليها يعتبر أكبر مؤشر على افتقاد مستخدميها لأدنى درجات الحياء حتى لو كان عنوان الصفحة يحمل شعاراً دينياً أو نصوصاً مقدسة.

وتابعت الندوة، أن الأديان جاءت لصيانة الإنسان وحمايته والحفاظ على أعلى درجات الإنسانية وسط مجتمعه وفى محيط معيشته، يأتي كل هذا من خلال النص النبوي الشريف "أن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء"، هذا وقد قام رواد المسجد بالتعبير عن فرحتهم بمثل هذه الفعاليات وخاصة أنها تتناول الجوانب الحياتية والمعيشية والمجتمعية حولهم، وأوقاف القليوبية تظل على عهدها وشعارها "خدمة بيوت الله شرف".

 

الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

 

الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية
الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

 

المشاركين بالندوة
المشاركين بالندوة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

خلال الندوة بالعبور
خلال الندوة بالعبور

 

 


اخبار القليوبية

اوقاف القليوبية

مساجد القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

خدمة بيوت الله شرف

الأسبوع الثقافي

مسجد السيدة خديجة

مدينة العبور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة