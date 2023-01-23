"أوقاف القليوبية" تفتتح الأسبوع الثقافي بحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الأسبوع الثقافي، وذلك بمسجد السيدة خديجة بمدينة العبور، وذلك فى حضور الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، وتناول الحديث منظومة القيم والأخلاق الإنسانية، كما تم تناول خلق الحياء من منظور ديني ومجتمعي وإنساني، وأن انعدام هذا الخلق ينتج عنه مسخ مجتمعي وظهور جرائم غير مسبوقة يحتار المجتمع فى تحليلها والوقوف على مدى أضرارها.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أن الندوة تناولت أيضا أن المجتمع الذي يخلو من قيمة الحياء يصبح عديم الأمان، فتتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة تدميرية لنشر الرذائل والجهر بالمعصية، ولعل ما يحدث من سوء استخدام لتلك الوسائل الإلكترونية وما نشاهده من تطبيقات حديثة عليها يعتبر أكبر مؤشر على افتقاد مستخدميها لأدنى درجات الحياء حتى لو كان عنوان الصفحة يحمل شعاراً دينياً أو نصوصاً مقدسة.

وتابعت الندوة، أن الأديان جاءت لصيانة الإنسان وحمايته والحفاظ على أعلى درجات الإنسانية وسط مجتمعه وفى محيط معيشته، يأتي كل هذا من خلال النص النبوي الشريف "أن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء"، هذا وقد قام رواد المسجد بالتعبير عن فرحتهم بمثل هذه الفعاليات وخاصة أنها تتناول الجوانب الحياتية والمعيشية والمجتمعية حولهم، وأوقاف القليوبية تظل على عهدها وشعارها "خدمة بيوت الله شرف".



الحضور بالندوة



الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية



المشاركين بالندوة



جانب من الحضور