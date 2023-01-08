270 مسجدا بالقليوبية تحتضن الأطفال للتوعية ضمن مبادرة "حق الطفل".. صور

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه استمرارا للدور التوعوى والتثقيفى وغرس روح الانتماء الدينى والوطنى، وأيضا للحفاظ على أبنائنا من اختطاف جماعات التطرف والضلال وخونة الدين والوطن لهؤلاء الأطفال، قامت أوقاف القليوبية ممثلة فى مديرى الإدارات الفرعية بمتابعة نشاط ومبادرة "حق الطفل"، والتى تنعقد بمساجد القليوبية، يومى الأحد والخميس من كل أسبوع خلال العام الدراسى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه كان يتم عقد هذه المبادرة يوميا خلال الإجازة الصيفية بعد انتهاء العام الدراسى، حيث قامت إدارة بنها أول بمتابعة نشاط الأطفال بالمساجد والوقوف على القدر المحفوظ من القرآن الكريم لهم، وأيضا مدى استيعابهم للأحاديث النبوية التى تتناول الجوانب الأخلاقية داخل الأسرة وخارجها، إضافة لبعض القصص والحكايات التى يستفاد منها قيم الوطنية وضرورة الجد والاجتهاد والسعى للتفوق والنجاح فى كافة المجالات الحياتية.

وأثنى الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة، على هذا المجهود فى متابعة مثل هذه الأنشطة وضرورة متابعتها والوقوف على المحصلة الثقافية والدينية لدى الأطفال كل فترة وضرورة قياس مدى الاستفادة لديهم، حيث بلغ عدد المساجد التى تضم هؤلاء الأطفال حوالى 270 مسجدا على مستوى المحافظة، ويتم زيادة العدد حسب الطلب والحاجة فى كل قرى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن دوماً أوقاف القليوبية فى خدمة بيوت الله وكل المترددين على المساجد ليظل شعارها دوماً "خدمة بيوت الله شرف".