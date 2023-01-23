أعراض متغير XBB.1.5 لكورونا شبيهة بالبرد أكثر من الأنفلونزا.. كيف تحمي نفسك؟

ما هو المختلف في متغير XBB.1.5 ""؟
من المحتمل أن تكون السلسلة الفرعية أكثر قابلية للانتقال من المتغير السابق. قالت ماريا فان كيركوف ، الرئيسة الفنية لفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ، إن XBB.1.5 هو "البديل الفرعي الأكثر قابلية للانتقال والذي تم اكتشافه حتى الآن".
في السابق ، قدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن XBB.1.5 يمثل 40.5 % من حالات كورونا في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر ، مع أعلى معدل انتشار في المنطقة الشمالية الشرقية.
ما مدى اختلاف المتغير الجديد من حيث الأعراض؟
وفقًا لـ Gavi ، تحالف اللقاحات، فإن أعراض XBB.1.15 "شبيهة بالبرد أكثر منها شبيهة بالإنفلونزا".
و المتغير الجديد منتشر بشكل خاص في الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بالعدوى من قبل.
أشهر الأعراض المعروفة حتى الآن لمتغير أوميكرون
وفقًا لدراسة ZOE Health في المملكة المتحدة ، تشمل خمسة أعراض أوميكرون الأكثر شيوعًا ما يلي:
- سيلان الأنف
ما هي الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للبقاء في أمان؟
وسط المتغيرات الناشئة الجديدة، من المهم أن تظل يقظًا واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
لا يزال ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعى واتباع نظافة اليدين المناسبة من أفضل التدابير الفعالة ضد فيروس كورونا.
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