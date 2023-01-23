أعراض متغير XBB.1.5 لكورونا شبيهة بالبرد أكثر من الأنفلونزا.. كيف تحمي نفسك؟

كتبت فاطمة خليل

ما هو المختلف في متغير XBB.1.5 ""؟ اكتشف العلماء مؤخرا أحدث متغير ل فيروس كورونا ، وهو متغير ثانوي لمتغير أوميكرون XBB (مزيج من BA.2.75 و BA.2.10.1.) وقد أصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة و وفقًا لمنظمة الصحة العالمية انتشر المتغير الفرعي الجديد إلى 37 دولة على الأقل ويعتبر أكثر المتغيرات قابلية للانتقال حتى الآن. من المحتمل أن تكون السلسلة الفرعية أكثر قابلية للانتقال من المتغير السابق. قالت ماريا فان كيركوف ، الرئيسة الفنية لفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ، إن XBB.1.5 هو "البديل الفرعي الأكثر قابلية للانتقال والذي تم اكتشافه حتى الآن". في السابق ، قدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن XBB.1.5 يمثل 40.5 % من حالات كورونا في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر ، مع أعلى معدل انتشار في المنطقة الشمالية الشرقية.

ما مدى اختلاف المتغير الجديد من حيث الأعراض؟ ومع ذلك ، يقدر مركز السيطرة على الأمراض حاليًا أن البديل الجديد يمثل ما يقرب من 27.6%من إجمالي حالات COVID في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، بزيادة من 18.3% عن الأسبوع السابق و 11.5 % قبل أسبوعين. وفقًا لـ Gavi ، تحالف اللقاحات، فإن أعراض XBB.1.15 "شبيهة بالبرد أكثر منها شبيهة بالإنفلونزا". و المتغير الجديد منتشر بشكل خاص في الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بالعدوى من قبل.

أشهر الأعراض المعروفة حتى الآن لمتغير أوميكرون تشير التقارير أيضًا إلى أن أعراض XBB.1.5 تشبه إلى حد ما أعراض سلالات أوميكرون السابقة وفقًا لدراسة ZOE Health في المملكة المتحدة ، تشمل خمسة أعراض أوميكرون الأكثر شيوعًا ما يلي: - سيلان الأنف

- صداع الرأس

- التعب (خفيف أو شديد)

- العطس

- إلتهاب الحلق

ناقش البروفيسور تيم سبيكتور ، المؤسس المشارك لـ تطبيق ZOE بالمملكة المتحدة مؤخرًا مخاطر سلالة XBB.1.5 في تغريدة على تويتر قائلا: "يمكن أن يكون XBB هو البديل الجديد الذي يجب الانتباه إليه ... في عام 2023."



ما هي الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للبقاء في أمان؟ وسط المتغيرات الناشئة الجديدة، من المهم أن تظل يقظًا واتخاذ الاحتياطات اللازمة. لا يزال ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعى واتباع نظافة اليدين المناسبة من أفضل التدابير الفعالة ضد فيروس كورونا.

يجب على أولئك الذين تظهر عليهم أي أعراض شبيهة بالبرد أن يعزلوا أنفسهم قم بإجراء اختبار كورونا وابتعد عن الآخرين حتى تحصل على نتيجة اختبار سلبية.